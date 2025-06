Peter Maffay: Deutschrock-Ikone scheitert an eigener Songzeile im Quiz auf dem Instagram-Profil von "Anouks Welt"

Das eigene Lied anhand von nur einer Textzeile erkennen? Das ist gar nicht so einfach, musste Deutschrock-Star Peter Maffay jetzt erkennen.

Im Sommer 2024 verabschiedete sich Peter Maffay mit seiner "We Love Rock'n'Roll"-Tournee in Leipzig von der großen Live-Bühne. Umtriebig bleibt der 75-jährige Deutsch-Rocker aber weiterhin: Im Herbst feierte das Musical "Anouk" Premiere, das Maffay gemeinsam mit seiner Ehefrau Hendrikje Balsmeyer konzipierte und auf ihrer gleichnamigen Kinderbuchreihe basiert. Auf dem Instagram-Kanal "Anouks Welt" unterzog sich das Paar nun einem Quiz: Sie sollten Maffay-Songs anhand von nur einer Textzeile erkennen – was den Sänger vor ungeahnte Probleme stellte.