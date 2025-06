Die Krimi-Spielshow "Die Verräter" endete in Staffel 3 mit Tränen und einem Paukenschlag. In den sozialen Medien kochten die Fan-Emotionen hoch wie zuvor bei den teilnehmenden Promis. Siegerin Motsi Mabuse meldete sich bei Instagram persönlich zu Wort.

Das Finale der dritten "Die Verräter"-Staffel ließ niemanden kalt – schon gar nicht die direkt Beteiligten. Schlagersängerin Marie Reim fiel in der letzten Folge aus allen Wolken: "Man muss schon schwer schlucken, wenn man genau denen vertraut, die Verräter sind." Und TikTok-Star Younes Zarou bekannte unter Tränen: "Das Spiel hat mich gebrochen." Zu geschickt und kaltblütig hatten sich Mirja du Mont, Charlotte Würdig und Motsi Mabuse zum Sieg in der RTL-Thriller-Spielshow intrigiert.

Wie sehr auch die Zuschauerinnen und Zuschauer emotional mitgerissen wurden vom Spiel um Lüge und Manipulation, zeigen die Fan-Reaktionen auf dem öffentlichen Instagram-Account der Sendung. Kritik bekam unter anderem Marie Reim ab: "Das ist doch ein Spiel und jeder muss die ihm zugewiesene Rolle spielen! Da darf man doch nicht persönlich beleidigt sein!", schreibt ein User. Ein weiterer lästert: "Hoffentlich haben Marie und Younes guten psychotherapeutischen Support. Schon traurig, wenn man bis zum Schluss nicht kapiert, dass es hier um ein Spiel geht."

Charlotte Würdig: "Respektloses Verhalten" wird von Fans scharf kritisiert Bei anderen Fans der Show kam Charlotte Würdigs Verhalten gegenüber Marie Reim schlecht an. Die hatte sich mit den Worten "Nee, Mädchen" vehement gegen die berechtigte Verdächtigung gewehrt, sie seine eine "Verräterin". "Charlotte, du benimmst dich unmöglich! Gehst die Arme Marie so dermaßen an, nur, weil sie dich zu Recht verdächtigt", ärgert sich eine Zuschauerin. "Auch wenn es ein Spiel war, so ein respektloses Verhalten von Charlotte", schreibt eine andere.

Auch Motsi Mabuse, bei "Let's Dance" Publikumsliebling seit vielen Jahren, irritierte einige im TV-Publikum. "Du hast mich sehr überrascht, so viel intrigantes Potenzial hätte ich nicht hinter dir vermutet", schreibt jemand durchaus anerkennend gemeint über die Tanz-Jurorin. Andere bewerteten strenger: "Sehr unsympathisch", fand ein User Motsi Mabuses Agieren als Show-Verräterin. Eine weitere erboste Stimme: "Stolz solltest du nicht sein .... und wenn du das infrage stellst, schau dir die Staffel nochmal an ... sorry!" Darauf kam bei Instagram die direkte Replik von Motsi Mabuse selbst: "Entspann dich!"



Motsi Mabuse: Zwischen schlechtem Gewissen und neuen Freundschaften Rückdeckung bekam die 44-Jährige von diesem Fan: "Manchen Kommentaren zufolge kommen die Menschen nicht damit klar, dass das Spiel gespielt wurde. Was hätten die Verräter machen sollen? Sich direkt als Verräter outen? Das ist die Show, meine Güte." Die direkte Widerrede einer anderen Userin: "Motsis Art und manche Charakterzüge, unabhängig vom Spiel, waren teilweise unterirdisch." Mabuse habe in vielen Szenen ihre "unsympathische Art gezeigt": "Der Hate gegen sie tut mir leid, aber das hat sie sich leider selbst zuzuschreiben."

Die allermeisten Kommentatorinnen und Kommentatoren bei Instagram zeigten sich jedoch begeistert über die Staffel und bescheinigten den drei Siegerinnen, "super gespielt" zu haben. Auch Motsi Mabuse zieht in einem Video ein erschöpftes, aber positives Fazit: "Das war eine harte, krasse Show. So was hab ich im Leben noch nie erlebt." Im Privatleben sei sie "sehr harmoniebedürftig". "Mein Gewissen ist sehr schlecht", gab sie zu, aber es sei eben ein Spiel unter Erwachsenen gewesen. Umso mehr freue es sie, dass sie beim Dreh "Freundschaften geschlossen" habe. Namentlich nannte sie Sandy Mölling, Janin Ullman und Ralf Bauer.

