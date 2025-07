Wolke Hegenbarth: Geheime Hochzeit in Berlin!

Hegenbarth und Vaid sind seit zehn Jahren ein Paar. Anlässlich ihres Jahrestags teilte die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account einige Fotos und gab ganz private Einblicke in die Beziehung. "Was so eine kleine Entscheidung im mehr oder weniger Vollrausch so für Auswirkungen haben kann", erinnert sich die 45-Jährige lachend an die erste Begegnung mit Vaid in Hamburg.