Unglaublich: So begann die Liebe zwischen Helene Fischer & Thomas

Zehn Jahre lang waren Helene Fischer und Florian Silbereisen das Schlager-Traumpaar. Doch 2018 erfolgte die offizielle Trennung. Im selben Jahr trat Thomas Seitel in das Leben der 40-Jährigen. Dass die beiden sich kennengelernt haben, könnte man als Schicksal bezeichnen, denn eigentlich war alles anders geplant. Nun hat der Tänzer verraten, wie sich Helene Fischer und er sich ineinander verliebten.

Plötzlich kam alles anders als gedacht Bei Helene Fischer verhalf die Schlager-Karriere auch zum privaten Glück. Als die Schlagersängerin 2018 auf Tour ging, wusste sie noch nicht, wie dieses Engagement ihr ganzes Leben verändert würde. Für ihre Konzerte buchte die 40-Jährige mehrere Tänzerinnen und Tänzer. Thomas Seitel sollte eigentlich nicht dabei sein.

Doch dann kam alles anders. "Eigentlich sollten die Atherton Twins für Helenes Tournee gebucht werden", erzählt Thomas Seitel im Gespräch mit dem „Zeit-Magazin“. Doch die Zwillinge konnten nicht an der Tour teilnehmen und in den Shows tanzen. Obwohl die Atherton Twins Thomas Seitel nur aus dem Internet kannten, schlug das Tanz-Duo den 39-Jährigen als Ersatz vor. So bekam Thomas Seitel die Chance, auf der Bühne mit Helene Fischer zu stehen und sie hinter den Kulissen kennenzulernen.

Der magische Moment von Helene Fischer und Thomas Seitel Dabei gab es einen bestimmten Augenblick, in dem sich Thomas Seitel in Helene Fischer verliebte. "Ich werde nie den Moment vergessen, als Helene auf der Tour das erste Mal hessisch geschwatzt hat. Ich guckte sie an: ‚Sag das noch mal.‘ Dann hat sie den Satz wiederholt, und ich habe gesagt: ‚Woher kannst du denn Hessisch babbeln?", verrät der 39-Jährige.

"'Isch komm da her‘. Da ist mir das Herz aufgegangen", beschreibt der Tänzer die schicksalhafte Begegnung weiter. Danach war Thomas Seitel klar, dass Helene Fischer die Frau für das Leben ist: "Gefühle kann man nicht steuern, höchstens unterdrücken, zumindest eine Zeit lang, aber dann überrollen sie dich umso heftiger".



Liebesbeziehung mit Konsequenzen Helene Fischer und Thomas Seitel wohnen mit ihrer kleinen Tochter am bayerischen Ammersee. Es scheint, dass der Luftakrobat auch mit Florian Silbereisen ein gutes Verhältnis pflegt. Seit der Beziehung steht der Tänzer im Fokus der Öffentlichkeit. "Ich habe mich in eine wunderschöne, sehr erfolgreiche Frau verliebt und sie sich in mich. Und: Ich habe mich mit allen Konsequenzen für diese Frau entschieden", beschreibt der Wahl-Bayer sein Leben.



Auch nach ihrer Trennung ist das Verhältnis von Helene Fischer und Florian Silbereisen innig. (Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt)