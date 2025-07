„Cat’s Eyes“ im ZDF: Wenn aus Trauer kriminelle Energie wird

Bereits die erste Folge der achtteiligen ZDFneo-Action-Krimiserie "Cat's Eyes" (Sonntag, 27. Juli, 20.15 Uhr, bei ZDFneo in Doppelfolgen und bereits ab Freitag, 18. Juli, in der ZDFmediathek) macht klar: Paris ist nicht bloß eine romantische Kulisse. Die Stadt selbst wird zur vibrierenden Bühne der Handlung. Der Auftakt zieht sofort in den Bann: Die Kamera schwenkt über den Eiffelturm hinweg, dann folgt ein rasanter Einstieg – mittendrin eine entschlossene Frau auf der Flucht vor der Polizei. Eine Heldin, die keine Angst vor Risiken kennt. Doch es wird nicht nur actionreich, sondern auch humorvoll.