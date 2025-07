RTL bringt Dünentod-Krimi zurück – und kündigt Fortsetzungen an

Im fiktiven friesischen Ort Werlesiel wird ein junges Mädchen vermisst. Der einzige Zeuge, der sie nachts noch in den Dünen sah, glaubt an die Heimsuchung durch einen Puck. "Das Grab am Strand" ist der erste Film der Krimireihe mit Pia-Micaela Barucki und Hendrik Duryn, den RTL nun wiederholt.

Dünentod – Ein Nordsee-Krimi Thriller • 15.07.2025 • 20:15 Uhr

Das fiktive Werlesiel ist ein beschauliches Städtchen an der friesischen Küste. Auf die Auszeichnung als "sicherste Region in Niedersachsen" ist Hauptwachtmeister Thorsten Nibbe (Rainer Reiners) besonders stolz. Ausgerechnet der "olle Suffkopp" Fokko (David Bredin) könnte diesen Ruf nun gefährden: "Da war eine Frau gestern Nacht", erklärt er der jungen Polizistin Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki): "Die hat um Hilfe geschrien." Ein blutiger Handabdruck an der Tür seines Wohnwagens und die Vermisstmeldung einer jungen Frau (Amelie Hennig) beweisen, dass er Recht hat. Femke bittet um Amtshilfe der Kripo Wilhelmshaven, Tjark Wolf (Hendrik Duryn) soll den Fall übernehmen. "Das Grab am Strand" (Regie: Ismail Sahin, Buch: Kai-Uwe Hasenheit, Jan Cronauer) ist der erste Film der Thriller-Reihe "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi", basierend auf "Dünengrab", dem ersten Roman der Dünen-Reihe von Autor Sven Koch. RTL zeigt den Film zwei Jahre nach der Erstausstrahlung erneut.

Gemeinsam nehmen Femke und Tjark die Ermittlungen auf, doch der einzige Zeuge beweist sich als keine große Hilfe: "Der Puck ist erwacht", sagt Fokko wieder und wieder. Der Geist ziehe wehrlose Seelen hinaus aufs Meer. Der Fall kommt ins Rollen, als Tjarks Kollegin Ceylan Özer (Yasemin Cetinkaya) mit ihrer Drohne und einer Wärmebildkamera drei Frauenleichen, verbuddelt in den Dünen, entdeckt. Treibt am Ende ein Serienmörder sein Unwesen an der Küste?

Die Ausstrahlung von zwei weiteren Filmen ist für das Frühjahr 2026 geplant "Das Grab am Strand" ist ein spannender Film mit vielen überraschenden Wendungen. Inzwischen sind sechs weitere Krimis erschienen. Beim zuletzt erstausgestrahlten Film "Tödliche Geheimnisse" (Februar 2025) handelte es sich gleichzeitig um den letzten mit Pia-Micaela Barucki. Die 34-Jährige verließ die Reihe, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Schauspielkollege Hendrik Duryn hingegen bleibt dem Publikum erhalten: "Tjark Wolf würde ich schon gerne fünf, sechs Jahre lang spielen", sagte der heute 57-Jährige 2023 im Interview. In den bereits abgedrehten Filmen acht und neun ermittelt Tjark Wolf mit einer neuen Kollegin: Isabel Thierauch ("Alice", "Der Heimweg") übernimmt die Rolle der Hauptkommissarin Friedericke Olsen. Der achte Film "Vom Fischer und seiner Frau" basiert auf dem im Februar 2025 erschienen Roman "Dünenwahn" von Sven Koch. Auch der neunte Film "Der Tote im Moor" basiert auf der Romanreihe. Die Ausstrahlung der beiden Filme ist für das Frühjahr 2026 geplant.

