Edgar Wallace bei 3sat: Joachim Fuchsberger und Klaus Kinski in Bestform

Eddi Arendt (rechts) spielte in der Edgar-Wallace-Filmreihe unterschiedliche Figuren. In "Die toten Augen von London" etwa gab er den Assistenten des Inspektors, in "Das indische Tuch" (Mittwoch, 16. Juli, 3sat) verkörperte er den seltsamen Butler Bonwit, aus dem der Anwalt Frank Tanner (Heinz Drache) Informationen herauszubekommen versucht. Fotoquelle: ZDF/Lilo Winterstein – Verleih: Tobis