Wimbledon-Aus, Sophia Thomalla fehlt: Was ist los bei Alexander Zverev?

Zverevs erstes Aus seit 2019 Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon unterlag der Weltranglistendritte Alexander Zverev (28) dem Franzosen Arthur Rinderknech (29), der aktuell Rang 72 der Weltrangliste besetzt. Das Match wurde am Montagabend bei einem Stand von 1:1 nach Sätzen aus Lärmschutzgründen unterbrochen und am Dienstag fortgesetzt. Es ist Zverev´s zweite Niederlage in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers. 2019 verlor Zverev gegen den Tschechen Jiri Vesely (31), ebenfalls in Wimbledon.

Wo war Sophia Thomalla? Normalerweise ist Sophia Thomalla (35) bei wichtigen Matches ihres Lebensgefährten auf der Tribüne zugegen. Bei diesem dramatischen Fünf-Satz-Krimi in London war sie jedoch nicht anwesend. Wo war Sophia Thomalla? „Bild“ berichtet unter Berufung auf Angaben aus Zverevs Umfeld, dass sich die Moderatorin und Schauspielerin nicht in London aufgehalten habe, sondern für Werbe-Drehs in Deutschland gebunden war. Zudem plane sie den gemeinsamen Urlaub, in den es nach dem Turnier gehen solle.

Thomalla-Abwesenheit kein Grund für Gerüchte Um die Gerüchteküche zum Zustand der Partnerschaft von Zverev und Thomalla gar nicht erst aufkochen zu lassen, sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Abwesenheit von Thomalla keine tiefere Bedeutung hat. Es kam häufiger vor, dass sie nicht von Beginn an bei den Turnieren anwesend sein konnte. Ferner berichtete „Bild“, dass Sophia Thomalla grundsätzlich nicht zu Zverevs Turnieren nachreise, wenn sie nicht vom Beginn an dabei sei.

Das Paar Zverev - Thomalla Offiziell sind Sophia Thomalla und Alexander Zverev seit Oktober 2021 ein Paar. Sie lernten sich über gemeinsame Freunde kennen. Beide betonten bereits mehrfach, dass es bei ihnen keine Liebe auf den ersten Blick war. Vielmehr entwickelte sich ihre Beziehung nach und nach. Selbstverständlich ist die TV-Moderatorin eine große Stütze für den Tennisprofi. Zuletzt feuerte sie ihn in Halle/Westfalen lautstark von der Tribüne an. Offensichtlich mit Erfolg, denn der Hamburger gewann und kam ins Halbfinale. Ohne Sophia erkämpfte er sich anschließend in Stuttgart seinen Platz im Endspiel.

Wie es nun weitergeht Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an sein Ausscheiden in Wimbledon sprach der Olympiasieger von 2021 öffentlich über mentale Probleme. Nach seinem Urlaub wird er ein bis zwei Vorbereitungsturniere in Nordamerika spielen, bevor dann die US Open vom 24. August bis zum 7. September 2025 anstehen. Sicherlich wird Sophia dann wieder an seiner Seite sein und ihn anspornen. Ihre Unterstützung wird vermutlich wichtiger denn je sein – insbesondere abseits des Tennisplatzes.

