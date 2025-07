Doku bei ARTE: Die letzten Geheimnisse der Rock-Ikone Tina Turner

Die zweistündige Dokumentation versteht sich als ausführlicher Rückblick auf das Leben der charismatischen Künstlerin Tina Turner, das in vielen Phasen kein schönes war. Vor allem zu Beginn ihrer Karriere, als die damals 17-Jährige den deutlich älteren Ike Turner traf. In den 16 Jahren Ehe, so gesteht Tina Turner, sei sie sowohl körperlich als auch psychisch missbraucht worden. Doch der dreifach Emmy-nominierte Film, der eine ganze Reihe selten gesehener Aufnahmen bietet, blickt auch auf die rosigen Zeiten in ihrer Karriere. Vor allem in den 80er- und 90er-Jahren feierte die Sängerin, die ihre Bühnenkarriere 2009 beendete, große internationale Erfolge.

Im Anschluss an "Tina" erinnert ARTE auch an einen eher nachrangigen Aspekt in der Karriere der Ausnahmesängerin, die aufgrund ihrer enormen Popularität auch mal Hollywood-Luft schnuppern durfte: In "Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel" spielte Tina Turner neben Hauptdarsteller Mel Gibson eine tragende Rolle als Aunty Entity. ARTE wiederholt das dystopische Action-Spektakel von 1984 ab 22.15 Uhr und rundet den Tina-Turner-Themenabend danach mit einem Konzertfilm ab. "One Last Time" (ab 0.00 Uhr), aufgenommen im Jahr 2000 im Londoner Wembley-Stadion, zeigt die leidenschaftliche Live-Performerin Tina Turner auf dem Höhepunkt ihrer Karriere – mit zahlreichen Klassikern wie "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer" und "River Deep, Mountain High".