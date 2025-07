Rheingau-Festival 2025 eröffnet: 3sat überträgt live aus Eberbach

Der traditionelle 3sat-Festspielsommer (31.05. bis 28.09. 2025) macht am 05. Juli in der Klosterkirche Eberbach Station. Zur Eröffnung des Rheingau-Festivals gastieren dort das HR-Sinfonieorchester, der MDR-Chor und die Geigerin Diana Adamyan.

Im Rahmen seines Festspielsommers mit der Übertragung großer Konzerte und Darbietungen von Kulturfestivals wie den Salzburger Festspielen oder dem Schleswig-Holstein-Musikfestival sendet 3sat am Samstag, 05. Juli, zur besten Sendezeit die Eröffnung des Rheingau-Festivals mit dem HR-Sinfonieorchester, dem Chor des MDR, sowie der Vilolonistin Diana Adamyan aus der Klosterkirche in Eberbach. Die Aufführung im eindrucksvollen Klangraum ist ein Höhepunkt des Festivals, das über 170 Orte mit Konzerten aus Klassik, Jazz und Moderne bespielt.

Die 25-jährige in München ausgebildete armenische Geigerin Diana Adamyan gewann zu Beginn ihrer Karriere bereits den renommierten internationalen Menuhin-Wettbewerb und trat mit Orchestern wie dem Royal Philharmonic Orchestra und dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin auf. In Eberbach spielt sie Kompositionen von Maurice Ravel, Pablo de Sarasate ("Zigeunerweisen") und Franz Waxman ("Carmen-Fantasie"). Das HR-Orchester spielt unter seinem französischen Chefdirigenten Alain Altinoglu unter anderem Charles Gounods große "Cäcilienmesse" von 1855. Es geht also feierlich zu bei der Eröffnung des unter anderem in Weingütern angesiedelten 1987 gegründeten Festivals.