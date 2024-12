Restaurantbesitzer packt aus: Sohn von Johnny Depp war Küchenhilfe

Vanessa Paradis wollte ihre Kinder vor Medienrummel schützen

Jack und Lily-Rose Depp wuchsen hauptsächlich in Frankreich auf, lebten aber während der Beziehung ihrer Eltern auch in Los Angeles. Nach der Trennung 2012 kehrten sie nach Frankreich zurück. Vanessa Paradis betonte stets, wie wichtig es ihr sei, ihre Kinder vor dem Medienrummel zu schützen. "Ich halte sie tatsächlich von den Kameras fern, weil ich nicht möchte, dass unsere Kinder gegen ihren Willen gezwungen werden, an unserem Ruhm teilzuhaben", erklärte sie bereits 2007 in einem Interview.