Tom Cruise: Hollywood-Star bekommt höchsten Marine-Orden!

Tom Cruise erhält die höchste zivile Auszeichnung der US-Marine für seine Rolle in den "Top Gun"-Filmen. Die Ehrung würdigt seine inspirierende Darstellung eines Kampfpiloten.

Auch wenn der Oscar bislang noch fehlt: Tom Cruise hat im Laufe seiner über 40-jährigen Hollywood-Karriere zahlreiche Preise gewonnen. Nun wurde dem "Top Gun" aber eine ganz besondere Ehrung zuteil: Cruise erhielt die höchste zivile Auszeichnung der US-Marine. Wie die US Navy am Dienstag in einer Pressemitteilung erklärte, wurde der 62-jährige Schauspieler und Produzent als "überzeugter Verfechter der US-Marine" mit dem Distinguished Public Service (DPS) Award ausgezeichnet. Marineminister Carlos Del Toro überreichte Cruise den Orden, der als höchste Ehre gilt, die einem Zivilisten zuteilwerden kann.

Nach seiner Hauptrolle in "Top Gun" (1986) wirkte Cruise 2022 bei "Top Gun: Maverick" auch als Produzent mit. Die Fortsetzung unter der Regie von Joseph Kosinski "brachte älteren Zuschauern Nostalgie und weckte bei jüngeren Zuschauern das Interesse an den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die die Marine bietet", heißt es in der Pressemitteilung. "Der Erfolg dieser Darstellung führte dazu, dass Cruise zum 36. Ehrenmarineflieger der US Navy ernannt wurde."

Cruise: Freue mich "eine Inspirationsquelle" zu sein Cruise erhielt den Preis am Dienstag in England während einer Zeremonie in den Longcross Film Studios in Chertsey, Surrey. "Es gibt einen Satz, der für mich und mein Leben sehr wahr ist", sagte er in einer Rede. "Führen heißt dienen. Und das weiß ich bis ins Mark." Der Schauspieler bedankte sich für die "außergewöhnliche Anerkennung", wie die BBC berichtete. Er freue sich, dass er "eine Inspirationsquelle" sein konnte, erklärte Cruise zudem in der Pressemitteilung. Marineminister Del Toro wiederum lobte Cruise, seine Arbeit habe "Generationen dazu inspiriert, in unserer Navy und unserem Marine Corps zu dienen."

Cruise ist nicht die erste Hollywood-Legende, die von der US-Marine mit dem Orden ausgezeichnet wurde. Auch Steven Spielberg und Tom Hanks erhielten die Auszeichnung für ihre Arbeit an dem Film "Der Soldat James Ryan" (1998).

Berichten zufolge arbeitet Cruise bereits an einem weiterem "Top Gun"-Film, wie Produzent Jerry Bruckheimer im März gegenüber "People" erklärte. "Top Gun: Maverick" war ein kommerzieller Erfolg, spielte weltweit 1,496 Milliarden Dollar ein und ist damit Cruises bisher erfolgreichster Film. Auch die Kritik zeigte sich begeistert, die Fortsetzung wurde für sechs Oscars nominiert, darunter für den besten Film. Eine Auszeichnung erhielt der Actionfilm für den besten Ton.