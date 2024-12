"besseresser: Die Tricks in Glühwein, Lebkuchen & Co.": Alle Infos zur Doku mit Sebastian Lege

besseresser: Die Tricks in Glühwein, Lebkuchen & Co.

Es liegt Sebastian Lege, der selbst ein erklärter Genießer ist und dem man seine Leidenschaft für gutes Essen auch ein wenig ansieht, komplett fern, den Deutschen ihre Weihnachtsleckereien madig zu machen. Doch auch die neue Ausgabe von "besseresser", die den Titel "Die Tricks in Glühwein, Lebkuchen & Co." trägt, soll belegen: Genaues Hinsehen schadet nie.

In seinem Food-Labor nimmt der Lebensmittelexperte die Inhaltsstoffe von Dominosteinen, Lebkuchenherzen, Schoko-Weihnachtsmännern, aber auch von Glühwein unter die Lupe. Schnell zeigt sich: Manche Anbieter ersetzen gerne mal eigentlich erwartbar hochwertige Zutaten durch günstige Ersatzstoffe. Auch an Weihnachten geht's ums Geld.

Aprikosen-Süße – samt Kernen

So lieben viele Deutsche bekanntlich Dominosteine, die wie von Märchenhand oft schon im September in den Supermarkt-Regalen einsortiert werden und dann als verlässliche Vorboten den Jahresendspurt ankündigen. Eigentlich sollten Marzipan, Aprikosenmarmelade, Honigkuchen und Schokolade in den Würfeln stecken. Doch Lege kann nachweisen: Echtes Mandel-Marzipan ist vielen Anbietern zu teuer. Sie setzen, so wird deutlich, demnach auf eine eigenwillige Alternative: die Kerne von Aprikosen.