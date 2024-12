"Star Trek"-Star Jill Jacobson mit 70 Jahren gestorben

Jill Jacobson spielte von 1985 bis 1987 in 22 Episoden der beliebten CBS-Serie "Falcon Crest" die Rolle der Spionin Erin Jones. "Die Arbeit an dieser fantastischen Serie war eine der glücklichsten Zeiten, die ich je hatte", schwärmte die Darstellerin in einer Hommage zum 40-jährigen Jubiläum der Show. Vor allem gefielen ihr die actionreichen Szenen: "Ich durfte Brücken in die Luft jagen, große Lastwagen voller Wein entführen und Mehlmotten in Weinberge setzen! Wie viel Spaß kann man da schon haben?"

Jill Jacobson erlangte außerdem Berühmtheit durch ihr Mitwirken in "The New Gidget", "Newhart", "Castle", "Who's the Boss?", "Star Trek: The Next Generation" und "Star Trek: Deep Space Nine". In den vergangenen Jahren machte die Schauspielerin vor allem durch Stand-up-Auftritte bei "The Improv" und "The Compedy Store in Los Angeles" auf sich aufmerksam. Sie hinterlässt drei Kinder aus ihrer Ehe mit dem Sänger und Songwriter Paul Dorman.