"Das war Mord": Goodbye Deutschland"-Auswanderin bricht Schweigen über tödliche Nacht

Sandra Zeppin folgte ihrer großen Liebe Emre in die Türkei, doch ihr Traum endete in einer Tragödie. Bei "Goodbye Deutschland" spricht sie über die Nacht, die alles veränderte.

Die Nachricht vom Tod des Musikers Emre Aytekin erschütterte nicht nur seine Verlobte Sandra, sondern auch das "Goodbye Deutschland"-Team und die Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor einem Jahr hatte der Sender noch die romantische Geschichte der beiden erzählt. Für Emre war Sandra nach Side gezogen, doch das Glück war nur von kurzer Dauer. Zwei junge Männer attackierten den 32-jährigen Musiker im Februar 2023 in einem Istanbuler Fastfood-Restaurant und nahmen ihm das Leben. Sandra musste hilflos mitansehen, wie ihre Welt zusammenbrach.

Als wäre die Tat nicht schon genug, wurde Sandra noch am selben Tag in ein Abschiebezentrum gebracht. Ihre Aufenthaltsgenehmigung war abgelaufen. Ihre Mutter Bettina Wenzel beschrieb die Lage ihrer Tochter damals als "psychischen Ausnahmezustand". Eigentlich war sie nach Side gereist, um Sandra beizustehen. Doch wenige Wochen später war Sandra wieder zurück in Deutschland. Die Auswanderin zog sich monatelang zurück, bevor sie schließlich Kontakt zum VOX-Team aufnahm. Sie lebte inzwischen bei ihrer Freundin Jasmin Sorge auf Nordzypern.