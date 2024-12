"Die große Maus-Show": Kritik zur neuen Ausgabe der Familienshow mit Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek moderiert die neue Ausgabe der großen Maus-Show, in der Kinderfragen zur Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn und zu Pinguinen beantwortet werden. Ein eisiges Duell zwischen Annette Frier und Wincent Weiss sorgt für Spannung.

"Pünktlich wie die Eisenbahn"? – Manchmal ist es nur eine unbedacht verwendete, weil längst im Alltag abgeschliffene Redewendung, die die Jüngsten stutzen lässt. In der neuen Ausgabe der ARD-Mehrgenerationensendung "Die große Maus-Show" stolpert auch der elfjährige Ashraf völlig zu Recht über genau diese Formulierung. Immerhin zeigt ihm seine eigene, manchmal wohl ernüchternde Erfahrung mit Bahnfahrten, dass man dieser Sentenz nicht mehr so ganz trauen kann. "Warum schafft es die Deutsche Bahn nicht, pünktlich zu sein?", will der Junge wissen. Eine sehr gute Frage für die Maus!