Riedbahn-Sanierung: Volker Wissing freut sich über Rekordleistung" der Deutschen Bahn

Die Geduld tausender Pendler wurde über Monate strapaziert. Doch nun hat das Warten ein Ende: Die infrastrukturell so wichtige Bahntrasse der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim ist ab Sonntag wieder befahrbar. Dass die Generalsanierung innerhalb des anvisierten Zeitplans abgeschlossen werden konnte, bezeichnete Verkehrsminister Volker Wissing am Freitag im ZDF-Morgenmagazin als "Rekordleistung". Noch bei Beginn der Bauarbeiten sei vielerorts geunkt worden, das XXL-Vorhaben sei unmöglich in dieser Zeit umzusetzen, erinnerte sich der Politiker im Gespräch mit Dunja Hayali.