"heute-show extra - Das Quiz": Gibt es eine Promi-Blamage bei Lutz van der Horst?

Ob Schauspieler, Sportler oder Reality-Stars: Promis gibt es in den zahlreichen Quiz-Shows im deutschen Fernsehen en masse zu sehen. Allein: Politikerinnen und Politiker wagen sich vergleichsweise selten in die geläufigen Sendungen. Vielleicht liegt es an der Angst vor der Blamage, vielleicht an der mangelnden Zeit. Zumindest letzteres Argument zieht während der Sommerferien nicht mehr – und so geht es nun im ZDF ans Eingemachte: Während seine "heute-show" pausiert, lädt Moderator Lutz van der Horst je zwei Politiker zu speziellen Quizausgaben des Satireformats. An der Seite der Comedy-Größen Olaf Schubert und Gisa Flake sollen die Volksvertreter humorvoll ihr Wissen testen.