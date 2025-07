"Song Trip: 0199 x Albanien": Die musikalische Reise der Rapper

Das neue Musikformat "Song Trip" (im ZDF streambar oder immer freitags, um 23.30 oder 23.45 Uhr, im TV) startet in die vierte Runde. "Es wurde viel geraucht und viel Raki getrunken", so steigen 01099, die Rapcrew aus Dresden, in die neue Folge ein (Freitag, 25. Juli um 23.30 Uhr). Paul, Gustav und Zachi tauschen Beton gegen Berge, Beats gegen Balkanklänge. Ihr Ziel: Albanien – bekannt für wilde Natur, starken Schnaps und tiefschwarzen Kaffee. Dort soll ihr Song "2000er" in einem völlig neuen Klangbild entstehen.