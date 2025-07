Helene wird deutlich: Diese Fakten über sie stimmen nicht!

Helene Fischer ist nicht nur bei Schlagerfans bekannt, sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern aller Zeiten. Dass sie in Russland geboren wurde, wissen die meisten, aber was hat es denn wirklich mit ihrem Vornamen auf sich?

Ihr musikalisches Vorbild ist die US-amerikanische Sängerin P!nk. Doch wie man an Helene Fischers Shows und artistischen Zirkuseinlagen unschwer erkennen kann, liegen auch da gewisse Gemeinsamkeiten vor. Wer sich von wem hat inspirieren lassen, wer weiß.

2. Schokolade und Hausmannskost über alles

Ihre Leibspeisen sind Hausmannskost und alle möglichen Variationen an Pasta. Und ihre Lieblingssüßigkeit? Ganz klassisch: Schokolade. Darüber singt sie auch in ihrem Song „Marathon“: „Für Schokolade sterbe ich, was wär ein Tag denn ohne dich?“.