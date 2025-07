Heimkino-Highlights der Woche: "Köln 75", "Warfare" und "Locked"

"Köln 75"; "Warfare" und "Locke d": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

"Das Wichtigste bei einem Solokonzert ist die erste Note, die ich spiele, oder die ersten vier Noten. Wenn sie genug Spannung haben, folgt der Rest des Konzerts daraus fast selbstverständlich", wird Keith Jarrett vom Schweizer Kulturjournalisten Peter Rüedi zitiert. Jarrett gilt als ein Meister der Jazz-Improvisation. Aber "selbstverständlich" war bei seinem legendären "Köln Concert" im Januar 1975 nichts, und ohne die heldenhaften Anstrengungen einer damals blutjungen Veranstalterin wäre es gar nicht erst zur so wichtigen ersten Note gekommen. Jetzt erzählt Regisseur und Autor Ido Fluk die verrückte Geschichte hinter diesem Gig, der Musikgeschichte schreiben sollte, in einem Film nach: "Köln 75" erscheint nun ebenso wie das Kriegsdrama "Warfare" und der Thriller "Locked" mit Anthony Hopkins auf DVD und Blu-ray.

"Köln 75" (VÖ: 31. Juli) Vera Brandes (Mala Emde) begann schon als 15-jähriges Mädchen, Konzerte und kleine Touren zu organisieren. Als die Geschichte von "Köln 75" einsetzt, ist sie gerade einmal 16. Eine junge Rebellin, deren Herz ganz für die Musik schlägt und die sich mal wieder etwas Großes in den Kopf gesetzt hat: ein Konzert des amerikanischen Pianisten Keith Jarrett (John Magaro) im Kölner Opernhaus. Ein verwegener Plan mit vielen Risiken und Unwägbarkeiten. Bei der Vorbereitung geht so ungefähr alles schief, was schiefgehen kann. Aber am Ende findet dann doch ein Konzert statt, das bei Jazz-Liebhabern auf der ganzen Welt bis heute nachklingt: Der Live-Mitschnitt "The Köln Concert", der an jenem Abend entstand, wurde zur meistverkauften Jazz-Soloplatte aller Zeiten. Für "Köln 75" konnte der israelische Filmemacher Ido Fluk ("The Ticket") einige große Namen gewinnen: Unter anderem stehen Alexander Scheer, Ulrich Tukur, Jördis Triebel sowie Susanne Wolff auf der Besetzungsliste der deutsch-polnisch-belgischen Produktion.

Preis DVD: circa 17 Euro

DE/PL/BE, 2025, Regie: Ido Fluk, Laufzeit: 111 Minuten

"Warfare" (VÖ: 1. August) Irak im November 2006. Ein paar Navy Seals (unter anderem verkörpert von Cosmo Jarvis und Will Poulter) verschanzen sich in einem Gebäude, um ein benachbartes Haus zu observieren, in dem sich einige Mitglieder von Al-Qaida aufhalten. Und dann kommt es zu einer brutalen Eskalation. Verstärkung wird angefordert, jetzt zählt jede Minute. Am Ende überleben nicht alle. Einer, der lebend aus der Sache herauskam, ist Ray Mendoza (im Film verkörpert von D'Pharao Woon-A-Tai). Eben dieser Ray Mendoza arbeitete zuletzt bereits mit Alex Garland an "Civil War" (als "militärischer Berater"), und jetzt erzählt der Veteran gemeinsam mit Garland seine eigene, auf wahren Ereignissen beruhende Geschichte. Die beiden entwickelten gemeinsam das Drehbuch zu "Warfare", zudem ist Mendoza offiziell auch als Co-Regisseur neben Garland aufgeführt. Um die Geschehnisse noch authentischer darzustellen, wird die Geschichte in Echtzeit und komplett ohne musikalische Untermalung wiedergegeben.

Preis DVD: circa 15 Euro

US/GB, 2025, Regie: Alex Garland, Laufzeit: 91 Minuten

"Locked" (VÖ: 1. August) Eddie Barrish (Bill Skarsgård) ist pleite und hoch verschuldet. In seiner Not will der Kleinkriminelle einen verlassenen Luxus-SUV stehlen, doch hat er im Suspense-Thriller "Locked" die Rechnung ohne dessen diabolischen Besitzer gemacht: William (Anthony Hopkins) hat seine ganz eigene Idee davon, Gerechtigkeit zu üben: Kaum sitzt Eddie hinter dem Steuer, aktiviert sich die Zentralverriegelung. Der junge Mann sitzt in der Falle. "Ich will dir nur einen kleinen Vorgeschmack auf die Hölle bieten", erklärt William, der immer wieder per Freisprechanlage Kontakt zu Eddie aufbaut. Mit anderen Worten: Er quält ihn mit Elektroschocks, einer besonders heißen oder besonders kalten Klimaanlage. Irgendwann reicht ihm auch das nicht mehr und er zwingt, Eddie im ferngesteuerten Auto tatenlos zuzusehen, wie Unschuldige in Gefahr gebracht werden. "Locked" ist das amerikanische Remake des argentinischen Actionthrilles "4X4" aus dem Jahr 2019.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2025, Regie: David Yarovesky, Laufzeit: 91 Minuten

