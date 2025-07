"Der weiße Hai": Der Kultfilm kehrt zurück auf die Leinwand

Anlässlich des 50. Jubiläums schwimmt "Der weiße Hai" (1975) wieder über deutsche Kinoleinwände. Im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe ist Steven Spielbergs Kultfilm am 5. August in ausgewählten Kino zu sehen. Wo der Thriller gezeigt wird, kann auf der "Best of Cinema"-Webseite eingesehen werden.