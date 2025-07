Judith Rakers bittet Redaktion um Gefallen: "Das ist das erste Mal seit 25 Jahren"

Judith Rakers ist im Stress. Die beliebte Talkshow-Moderatorin von 3nach9 und ehemalige Tagesschau-Sprecherin (49) hat ihre Plünnen gepackt. So sagt man das in Norddeutschland. Mit ihren gepackten Koffern zieht sie gerade um. Nach Rügen. "Auf Rügen ist alles noch in Umzugskartons", erzählt sie in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" am Freitagabend.

Das stellte die Moderatorin vor Herausforderungen wie "Kölner Treff"-Moderator Micky Beisenherz weiß: "Ich muss annehmen, du bist nur allein zum Duschen nach Köln gekommen", hakt er bei Rakers nach. "Ja, das ist das erste Mal seit 25 Jahren Fernsehen, dass ich fragen musste: 'Kann ich mal bei euch duschen und meine Haare waschen? Weil, ich bin mitten im Umzug!'", gesteht Rakers.

Sie hatte sich wohl gefühlt auf ihrem Bauernhof am Stadtrand von Hamburg. "Aber nur, weil etwas schön und man glücklich ist, heißt es doch nicht, dass man das bis an sein Lebensende immer so machen muss", sagt Rakers. Lange hatte die Ex-Nachrichtensprecherin für den NDR über Inseln berichtet. Irgendwann fand sie das Leben dort klasse und beschloss: Das will ich auch. "Ich habe mich schon 2010 in die Insel Rügen total verliebt, mache seitdem da immer Urlaub, habe da viele Freunde und hatte jetzt die Möglichkeit, dahinzuziehen." Rakers hat sich ein Grundstück gekauft und ist mit all ihren Tieren auf die Insel in der Ostsee gezogen. Alle, bis auf eines: Eine Henne. Die muss noch in Hamburg bleiben. Sie brütet gerade etwas aus. Und eine Henne auf einem Ei im wackligen ICE – geht nicht.

"Ich bin sicher, dass ich mich da sehr wohlfühlen werde", sagt Judith Rakers. Auch wenn sie jetzt schon weiß: Leicht wird das Leben nicht. Die kleinen Dinge des Alltags fehlen, die man auch am Rand der Großstadt schnell einkaufen kann. Textmarker zum Beispiel.

Judith Rakers wehrt sich gegen Kritik Ihr erstes Gemüse hat Rakers schon geerntet. Gepflanzt hatte sie es vor drei Monaten, als sie sich die Baustelle angeschaut hat. "Ich kann mich jetzt schon selber versorgen aus dem Garten, der schon seit drei Monaten da ist", berichtet sie stolz. "Und das zeigt so schön, wie einfach es ist und dass man es auch hinkriegt, wenn man nicht jeden Tag daneben steht."

Judith Rakers ist seit einigen Jahren Hobbygärtnerin und versorgt sich selber. Darüber schreibt sie mittlerweile Bücher. Sehr erfolgreich sogar. Und auch für Kinder. In einem ihrer nächsten Bücher will sie über den Umzug mit ihren Tieren erzählen, verspricht Rakers. Vor allem natürlich über den Kater Jack the Swiffer, die Hauptperson in ihren Kinderbüchern. Denn Jack gibt es wirklich. Er lebt bei Judith Rakers im Garten, hat den Umzug gut überstanden und ist dabei, ein Inselkater zu werden. Und Judith Rakers eine Inselbäuerin.

Obwohl: Etwas hat ihr denn doch ihren Umzug ein wenig verhagelt. Denn es gab Kritiker. Die konnten nicht verstehen, warum Rakers ausgerechnet nach Rügen ziehen wollte, wo die rechtsextreme AfD besonders erfolgreich ist. Mallorca wäre vielleicht besser gewesen, sagen einige ihrer Fans. Darüber ist Judith Rakers ziemlich entsetzt. "Ich empfinde es als Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, wenn einem nahegelegt wird, doch lieber nach Mallorca zu ziehen als in den Osten von Deutschland", beklagt sich Rakers in einem Zeitungsinterview. Und da hat sie gar nicht mal so Unrecht. Versuchen Sie mal, auf Mallorca einen Badejungen zu finden. Das ist ein leckerer Camembert, und noch dazu der einzige Inselcamembert Deutschlands. Und den gibt's sicher nicht am Ballermann.