Anton Hofreiter mit Kritik an Asylpolitik: "Wir stoßen regelmäßig Nachbarn vor den Kopf"

Am Freitag soll in Leipzig ein Flugzeug starten mit Ziel Kabul. An Bord befinden sich straffällig gewordene Asylbewerber, die nach Afghanistan abgeschoben werden sollen. Geht die Maschine in die Luft, wäre es der erste Abschiebeflug in das Land seit August 2024. Ob das Vorgehen richtig sei, ließ Anton Hofreiter am Freitag im ARD-"Morgenmagazin" offen. Kritisch gab der Grünen-Politiker jedenfalls zu bedenken: "Das kann am Ende alles extrem gefährlich werden, weil islamistische Terroristen mit das Gefährlichste sind, was es für unsere Demokratie gibt."