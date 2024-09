"So weit kommt's noch": So gut ist die ZDF-Komödie mit Annette Frier

Am Sonntag, 29. September, läuft um 20.15 Uhr ein weiterer ZDF-Film mit Annette Frier im "Herzkino". In "So weit kommt's noch" geht es auch um eine Ehe. Die von Lutz (Henning Baum) und Bärbel Schmitz (Annette Frier) wird ausgerechnet durch ein Geburtstagsgeschenk auf eine harte Probe gestellt. Der Film steht bereits eine Woche früher in der ZDF-Mediathek. Fotoquelle: ZDF/Martin Rottenkolber