Carolin Kebekus im Interview: "Ich kenne viel zu viele Songtexte aus den 90ern auswendig!"

Am 5. April läuft zum 75. Geburtstag der ARD die Comedy-Spielshow „Let’s play ARD“ im Ersten. Es soll um Ereignisse aus der ARD-Geschichte gehen. Carolin Kebekus gibt im Interview Einblicke in das Konzept der Sendung und verrät, mit welchem unnützen Wissen besonders gut glänzen kann.

Carolin Kebekus: Wir treten in zwei Teams gegeneinander an und versuchen, bedeutende ARD-Momente in die richtige chronologische Reihenfolge zu bringen. Es wird eine super spannende Zeitreise durch 75 Jahre ARD.