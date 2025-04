Tot von britischer Schauspiellegende: Lee Montague

"Moulin Rouge" im Jahr 1952 war nur der Anfang einer langen, außergewöhnlichen Karriere. Lee Montague spielte in mehr als 100 TV- und Filmproduktionen mit, darunter "The Camp on Blood Island" (1958), "The Silent Enemy" (1959), "Lady Jane" (1986) oder auch "Jekyll & Hyde" (1990). Selbst in seinen späten Jahren blieb er der Schauspielerei stets treu, war zuletzt 2017 in "Gatwick Gangsters" zu sehen. Nun ist der britische Darsteller im Alter von 97 Jahren gestorben.