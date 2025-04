Udo Lindenberg: Bei "Bunte Republik Deutschland" verlassen Fans seine Konzerte!

Es sind herausfordernde Zeiten – ganz besonders für Menschen, die in den 70er- und 80er-Jahren pazifistisch sozialisiert wurden. So geht es dieser Tage Udo Lindenberg, wie er in einem Interview mit dem Magazin "stern" offen einräumte: "In dieser verirrten Schwachmaten-Welt stellt man sich plötzlich die bange Frage: Müssen wir umdenken? Brauchen wir jetzt doch 'n starkes Militär? Nicht, um irgendwen anzugreifen, sondern um in der Lage zu sein, im Notfall das zu verteidigen, woran wir glauben: Demokratie, freies Denken, Weltoffenheit, sensibles Miteinander, freie Liebe, jeder nach seiner Fasson."