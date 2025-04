"Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi": So gut ist der RTL-Krimi mit Antoine Monot

Antoine Monot Jr. startet als Kommissar Behringer in der neuen Krimi-Reihe "Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi" bei RTL. In malerischer Kulisse jagt er einen gefährlichen Brandstifter. Unterstützt von Jessica Ginkel und Jonas Laux, sorgt der Fall für Spannung und Rätselraten.

"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Feuerteufel" war im Februar 2024 der erste Film, in dem "Ein Fall für zwei"-Star Antoine Monot in Bamberg ermittelt. Dabei traut man Konrad Behringer, dem gemütlichen Dicken mit Bart, in der ersten Szene eher den Job eines Kneipenwirts in der barocken Altstadt zu. Vielleicht auch noch jenen des Bierbrauers. Schließlich soll das Bamberger Umland mit rund 60 Unternehmen die größte Brauereidichte der Welt aufweisen. Besonders beliebt: das charakteristische Rauchbier, das es auch der Titelfigur angetan hat, die nebenbei offenbar noch eine Pension mit Gastwirtschaft betreibt.