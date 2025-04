Nach Homophoben Kommentaren: NDR greift ein

Über "Self Empowerment" soll Riccardo Simonetti bei seinem Besuch in der "Sesamstraße" sprechen. Allein die Ankündigung von Simonettis Auftritt sorgte jedoch für Furore: Unter einem Facebook-Beitrag des NDR hatten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer beleidigende Kommentare über das Aussehen und die Homosexualität des TV-Stars hinterlassen. Nun zog der Sender Konsequenzen.

Riccardo Simonetti zeigt sich verletzlich

Simonetti selbst äußerte sich auf Instagram zu den Hasskommentaren. In seiner Story schrieb der 32-Jährige: "Leute, I am not gonna lie. Diese ganzen hetzenden Sesamstraßen-Nachrichten und Kommentare haben die letzten Tage zu einer echten Mental Health Herausforderung gemacht. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das wichtig und richtig ist, aber it's not easy!"