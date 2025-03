Das ist über Barbara Schönebergers Liebesleben bekannt

Seit 2009 sind Barbara Schöneberger und Maximilian von Schierstädt verheiratet. Doch welche Männer gab es sonst noch an ihrer Seite? Und wie glücklich sind die beiden in ihrer Ehe. Hier gibt es den Überblick.

Die frühen 2000er waren eine wilde Zeit für die aufsteigende Moderatorin und Entertainerin. Der „Gala“ erzählte sie, dass es oft das Bedürfnis gab, immer wieder etwas „Besseres“ zu finden. Viel Herzschmerz hat sie in ihren 20er Jahren nicht erleiden müssen, da sie immer diejenige war, die die Herzen der verzweifelten Männer brach. Mit zweien war sie jedoch etwas länger liiert. Von 2001 bis 2004 war sie mit Unternehmer Paul Keuter zusammen. Später dann mit Dr. Mathias Krahl, mit dem sie sogar verlobt war. 2007 trennten sie sich jedoch noch vor der Hochzeit. Das soll im gegenseitigen Interesse gewesen sein. Generell sagt sie über ihre Verflossenen, dass sie häufig noch in gutem Kontakt sind und keinerlei böses Blut fließe. Sogar im Gegenteil, sie freut sich, wenn sie weiß, dass es ihnen gut geht.

Eine normale Familie?

Aufgrund von ihrem Vermögen und der Bekanntheit sind natürlich viele Menschen an ihrem Privatleben interessiert. Das halten sie jedoch streng hinter verschlossenen Türen. Bis heute gibt es keinerlei Fotos von ihrer Hochzeit oder ihren Kindern. Nicht einmal die Namen sind bekannt. Schöneberger sagt selbst in einem Interview mit der „Bunte“: „Kennt man die Familien von irgendwelchen vernünftigen Menschen in Deutschland? Nein! Deswegen mach ich ja es genauso wie alle anderen. Das ist gar nicht so außergewöhnlich“. Außerdem möchte sie nicht, dass ihre Kinder jemals den „Promi-Bonus“ ausspielen. Sie sollen eben ganz normal, bodenständig und vernünftig aufwachsen. Ziemlich sympathisch.