"Einspruch, Schatz! – Herzenswünsche": Kritik zur neuen Folge mit ChrisTine Urspruch

In der neuen Episode der ARD-Reihe "Einspruch, Schatz!" steht Anwältin Eva Schatz erneut vor Herausforderungen: Eine Unterhaltsklage und familiäre Turbulenzen sorgen für Spannung.

Eigentlich hätte Eva Schatz ( Christine Urspruch ) Grund zum Aufatmen: Ihr alleinstehender Vater Werner (Jochen Busse) hat endlich eine eigene Wohnung gefunden. Das neue Domizil verfügt zu Werners Freude sogar über einen Jacuzzi. Tochter Eva Schatz ist weniger begeistert: "Das ist doch eigentlich viel zu groß für dich alleine. Wer soll denn das alles ..." – "Putzen?", fällt Werner ihr in diesem vierten Film der ARD-Degeto-Reihe "Einspruch, Schatz!" ins Wort: "Meine neue Perle." Er meint damit Haushaltshilfe Olga Nowak (Anja Antonowicz) "aus dem schönen Polen", wie sie sich selbst vorstellt. Es dauert nicht lange, da hat Evas ganze Patchwork-Familie Olga ins Herz geschlossen. Das Erste zeigt den von Annette Ernst inszenierten und von Torsten Lenkeit geschriebenen Film erstmals zur besten Sendezeit.

Klischeehaft, aber symphatisch

An seinem Hauptwohnsitz in der Schweiz ist Curt Bach nur schwer zu erreichen, nun jedoch dreht er gerade einen Film in Leipzig. Als Curt Bach sich abermals weigert, zu bezahlen, beschließt Eva Schatz "mit härteren Bandagen" zu kämpfen und löst damit eine ungeahnte Kettenreaktion aus ...