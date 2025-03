Alle Infos zur neuen Serie aus dem „The Big Bang Theory“-Universum

Authentische Hauptdarsteller

Der Erfolg der Serie – der Fernsehsender CBS verlängerte die erste Staffel bereits zwei Wochen nach der Erstausstrahlung und kündigte eine zweite Staffel an – ist auch den beiden Hauptdarstellern zu verdanken. Beide bringen eine große Authentizität in ihre Rollen ein, was möglicherweise daran liegt, dass sie sich privat in ähnlichen Lebenssituationen befinden. In der Talkshow von Drew Barrymore äußerten sie sich dazu: Montana Jordan wurde erst vor wenigen Monaten Vater einer Tochter und kann sich daher gut in seine Rolle hineinversetzen. Emily Osment wiederum ist frisch verheiratet und findet sich ebenfalls in ihrer Figur wieder. Zudem lobte sie die Charakterzeichnung der Serie als authentisch, nachvollziehbar und humorvoll.