Tim Mälzer über den plötzlichen Tod seines Vaters: "Im Stehen gestorben"

In der neuen RTL-Show "Herbstresidenz" wird Tim Mälzer mit dem Tod seines Vaters konfrontiert. Der TV-Koch bildet gemeinsam mit André Dietz Menschen mit Behinderungen zu Alltagshelfern aus. Emotionale Erinnerungen und die Frage nach dem Leben im Alter spielen dabei eine zentrale Rolle.

In der neuen RTL-Show "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" bilden der TV-Koch und der Schauspieler zehn Menschen mit Behinderungen zu Alltagshelfern in einem Altenheim aus. Bei Mälzer weckt das Thema emotionale Erinnerungen – sein Vater starb, bevor sich die Frage nach dem Umzug in ein Heim überhaupt stellen konnte.