"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Darum geht es in der neuen Folge mit Rudi Cerne

In der neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" präsentiert Rudi Cerne den mysteriösen Fall einer verschwundenen Thailänderin. Ihr Leben war voller Rätsel und Geheimnisse, die Polizei ermittelt in einem möglichen Verbrechen. Kann das Publikum helfen?

Wenn ein geliebter Mensch plötzlich verschwindet, ist das für die Angehörigen nur schwer zu verkraften. Besonders, wenn die gesuchten Personen auch nach Jahren nicht wieder auftauchen. Im bundesweiten polizeilichen Informationssystem INPOL waren am 1. Januar 2025 rund 9.420 Fälle vermisster Personen in Deutschland registriert. Einer dieser Fälle wird nun in der neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" behandelt.

Ein Stück weit weniger rätselhaft, aber ebenso ungeklärt ist der Mord an einer Prostituierten vom Luzerner Straßenstrich: Ihre Leiche wurde 2014 von einem Passanten am Ufer des Vierwaldstättersees gefunden. Die Identität der Toten konnte die Polizei schnell klären, die Suche nach dem Täter gestaltet sich jedoch bis heute schwierig.

Zum Mordfall der Prostituierten aus der Schweiz hat SRF 1 eine Dokumentation mit dem Arbeitstitel "Die Tote vom Straßenstrich – Letzte Hoffnung: Aktenzeichen XY... Ungelöst" produziert. In Deutschland ist diese am Donnerstag, 26. Juni, um 22.55 Uhr bei 3sat zu sehen. In der Schweiz wird die aktuelle Ausgabe "Aktenzeichen XY... Ungelöst" parallel zur deutschen Ausstrahlung bei SRF 1 gezeigt. Die nächste Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" strahlt das ZDF am Mittwoch, 16. April, um 20.15 Uhr aus.