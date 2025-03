"Man fühlt sich verletzlich": Ben Affleck spricht endlich über Scheidung von JLo

Ben Affleck und Jennifer Lopez galten als Traumpaar. Doch 2025 kam das endgültige Aus. Jetzt äußert sich Ben Affleck in einem Interview über die Scheidung und stellt klar: keine Intrigen, kein Drama. Was hinter der Trennung steckt, erfährt man nun aus erster Hand.

Ben Affleck über Scheidung von Jennifer Lopez: "Es gab keine Intrigen"

Die Scheidung sei alles in allem korrekt abgelaufen, weshalb Lopez für Affleck nach wie vor eine Person sei, "vor der ich viel Respekt habe". Der 52-Jährige resümierte gegenüber "GQ": "Es gab keinen Skandal, keine Seifenoper, keine Intrigen." Trotz ihres Lebens in der Öffentlichkeit hätten sie als Paar mit ganz gewöhnlichen Problemen zu kämpfen gehabt, so Affleck: "Es ist eine Geschichte zweier Menschen, die versucht haben, ihr Leben und ihre Beziehung unter einen Hut zu bekommen, so wie wir es alle normalerweise tun."