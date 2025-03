Überraschung bei "Die Rosenheim-Cops: TV-Star kehrt nach 10 Jahren zurück

Es ist mehr als 23 Jahre her, seit die erste Episode der „Rosenheim-Cops“ über die Bildschirme flimmerte. Seitdem hat sich das Format mit 24 Staffeln zum Kult für Fans komischer Krimis mit bayerischem Einschlag entwickelt. Umso schöner, wenn es ein Wiedersehen zu feiern gibt. Bald steht nämlich die Rückkehr einer bekannten Schauspielerin an, die schon zuvor in der Serie zu sehen war.

Wer ist die Rückkehrerin? Die Schauspielerin, die ihr Comeback bei den bayerischen Ermittlern feiert, ist Anna Ewelina. Für ihre Fans dürfte die Rückkehr jedoch keine Überraschung sein. Schließlich veröffentlichte die deutsch-polnische Schauspielerin im letzten Jahr folgenden Eintrag auf ihrer Website: „Im Sommer stehe ich erneut für die ‚Rosenheim Cops‘ (ZDF) vor der Kamera.“ Ihr TV-Debüt feierte Anna Ewelina bereits 2006 in der RTL-Soap „Unter uns“. Danach war sie jeweils mehrere Jahre lang in „Die Anrheiner“ und „Um Himmels Willen“ zu sehen. Dazu kamen Auftritte in bekannten TV-Reihen wie „SOKO München“, „Der Bergdoktor“, „Rote Rosen“, „Hubert und Staller“, „Tatort“, „Polizeiruf 110“ oder „Sturm der Liebe“. 2020 war sie zudem Teil des Casts der Amazon-Prime-Produktion „Hunters“, in der unter anderem Al Pacino und Udo Kier mitwirkten.

Anna Ewelina ist Wiederholungstäterin und kehrt zu den "Rosenheim-Cops" zurück. Foto: picture alliance/dpa/Felix Hörhager

Wie war Anna Ewelinas Debüt bei den „Rosenheim-Cops“? Ihren ersten Auftritt in der Krimi-Reihe hatte Anna Ewelina in der 329. Folge der Serie. Diese strahlte das ZDF am 10. November 2015 erstmals aus. Auch nach rund zehn Jahren kann sich die Deutsch-Polin noch deutlich an die ungewöhnlichen Dreharbeiten erinnern: „Damals drehte sich alles um Weihnachten – und das bei hochsommerlichen Temperaturen.“ In der Episode, die den Titel „Der Weihnachtsmann ist tot“ trägt, verkörpert die Schauspielerin Lisa Berger. Die kann sich angeblich nicht erklären, warum ein als Weihnachtsmann verkleideter Stadtrat zu Tode gekommen ist. Doch schließlich stellt sich heraus, dass sie mit dem Verstorbenen ein Verhältnis hatte. Aber ist sie auch die Täterin?

Wie sieht ihre Rückkehr aus? Gibt es also ein Wiedersehen mit der Figur Lisa Berger? Nein. Denn Anna Ewelina schlüpft dieses Mal in eine andere Rolle und tritt als Elisabeth Krause auf. Allerdings gibt es einige Parallelen zu ihrem Debüt bei den „Rosenheim-Cops“. So hat sie wiederum enge Verbindung zum Mordopfer. Dieses Mal erwischt es ihre Arbeitskollegin Isabell Wanninger. Ist Elisabeth Krause selbst in Gefahr, da sie mit dem Opfer kurzfristig die Schicht getauscht hatte? Oder ist sie vielleicht sogar die Täterin? Immerhin ist nicht nur ein wunderschönes, sondern auch sehr wertvolles Schmuckstück verschwunden, in das sich Elisabeth Krause möglicherweise verguckt hat.