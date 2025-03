Plötzlicher Tod von Rosenstolz-Sängerin: Musikwelt mit geschockten Reaktionen

Der plötzliche Tod von AnNa R. im Alter von 55 Jahren hinterlässt eine große Lücke in der Musikwelt. Zahlreiche Prominente und Weggefährten drücken in den sozialen Medien ihre Trauer aus und erinnern an die unvergesslichen musikalischen Momente mit der Rosenstolz-Sängerin.

Als Sängerin der Pop-Band Rosenstolz brachte AnNa R. einen ganz eigenen Stil in die deutschen Charts. Am Montag starb die Künstlerin völlig überraschend im Alter von 55 Jahren. Wie groß der Schock ist, den die Nachricht auslöste, und wie groß die Lücke, die sie hinterlässt, zeigen die Reaktionen vieler Prominenter und Weggefährten auf dem Instagram-Account von AnNa R.

Unter der Trauermeldung, die ihr Manager Frank Wiedermann und Manne Uhlig, der Schlagzeuger ihrer letzten Band Gleis 8, hinterließen, häufen sich seit Montag die Kondolenz-Wortmeldungen. "Noch vor 2 Monaten mit Hund zufällig getroffen und darüber geredet, dass sie/ihr im Sommer mit der neuen Platte ins moma kommt", schreibt etwa ZDF-"Morgenmagazin"-Moderatorin Dunja Hayali. Sie könne es "gar nicht glauben" und sagt "danke für viele schöne Zeilen und Momente".

Schlagersängerin und Ex-DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld schreibt: "Ich bin unfassbar traurig und unaussprechlich geschockt. Sie war eine sehr inspirierende Künstlerin für mich. Ich wünsche ihr eine friedliche Ruhe." Auf Englisch meldet sich Schlagerstar Maite Kelly zu Wort: "It breaks my heart." Die offizielle Instagram-Präsenz der Musikverwertungsgesellschaft Gema lässt wissen: "Das macht uns unfassbar traurig. Wir senden ganz viel Kraft und Liebe an Familie und Angehörige." Entertainer Julian F.M. Stocekl schickt sein "aufrichtiges Beileid".

"Ihr habt uns gezeigt, dass Liebe alles ist. Dass wir sein dürfen, wie wir sind." Auch RTL-Moderatorin Frauke Ludowig ("Sehr traurig"), Schauspielerin Jenny Elvers ("Viel zu früh") und Ex-No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska ("Meine Heldin") hinterließen Beileidsbekundungen. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch postete ein schwarzes Herz.

Einen längeren Eintrag verfasste Dragkünstler Marcel Kaupp, besser bekannt als Marcella Rockefeller: "Eine der Stimmen, die mich durch die dunkelsten Zeiten meines Lebens getragen hat, ist verstummt – einfach so, von einem Moment auf den anderen. Wie oft haben diese Lieder mich ermutigt, gehalten, begleitet? Und nun bleibt da nur diese unbegreifliche Stille." Und weiter: "Du warst die Stimme einer Generation. Ihr habt uns gezeigt, dass Liebe alles ist. Dass wir sein dürfen, wie wir sind. Dass wir uns selbst annehmen und lieben dürfen. Ihr habt uns Hoffnung geschenkt – und vor allem ein Zuhause in euren Liedern."



Peter Plate: "AnNa, du wirst mir so fehlen" In einem eigenen Instagram-Beitrag verabschiedete sich der Musiker Peter Plate von der Sängerin, mit er einst gemeinsam Rosenstolz gegründet hatte: "AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin – all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da. Ich werde dich jede Sekunde vermissen. Danke für alles. Ich hoffe, du sitzt irgendwo auf einer Berliner Wolke – und es geht dir gut."

Die Band Silly, die zuletzt mit AnNa R. zusammengearbeitet hatte, ließ gegenüber dem Sender RTL verlauten: "Wir wissen, dass sie noch viele musikalische Pläne hatte und umso unbegreiflicher ist ihr plötzliches Ableben." Die Band sei "dankbar, dass wir diese gemeinsame Zeit mit ihr hatten und wir sind sehr traurig".



Ab Anfang der 1990er-Jahre wurden AnNa R., bürgerlich Andrea Rosenbaum, und ihr musikalischer Partner Peter Plate zum musikalischen Wegbegleiter vieler Fans in Deutschland und darüber hinaus. Songs wie "Liebe ist alles" und "Ich bin ich (wir sind wir)" wurden zu großen Chart-Hits. Zwischen 1991 und 2021 veröffentlichten Rosenstolz zwölf Alben und verkauften Tonträger im siebenstelligen Bereich.

Den Durchbruch schafften die beiden 1999 mit dem Album "Zucker". 13 Jahre, fünf Nummer-eins-Alben und Dutzende Goldene Schallplatten später erklärten die beiden das Ende der Band. Der Musik blieb AnNa R. auch danach treu und gründete die Band Gleis 8. Zwei Alben platzierten sich in den Top 10 der Charts.

