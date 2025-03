"Einspruch, Schatz! – Überraschungsgäste": Kritik zur neuen Folge mit "Tatort"-Star ChrisTine Urspruch

Im ARD-Degeto-Film "Einspruch, Schatz! – Überraschungsgäste" zieht Eva Schatz bei ihrem Partner ein und kämpft für eine Frau, die nach einem Psychiatrie-Aufenthalt ihren Besitz verloren hat. Christine Urspruch brilliert in der Rolle der empathischen Anwältin, die sich für Gerechtigkeit starkmacht.

ChrisTine Urspruch kehrt als Anwältin Eva Schatz in "Einspruch, Schatz!" auf die Bildschirme zurück. Im Interview spricht sie über turbulente Zeiten, lustige Szenen mit Jochen Busse und die Herausforderungen der neuen Fälle.

Frauen über 50 Jahre spielten im deutschen Fernsehen lange eine untergeordnete Rolle. Während sich gleichaltrige männliche Kollegen weiterhin über interessante Hauptrollen freuen konnten, mussten sich Schauspielerinnen ab einem gewissen Alter mit oftmals recht eindimensionalen Nebenrollen zufriedengeben. Eine Fernsehreihe, die diesem Trend ein Stück weit entgegenwirkt, ist die unterhaltsame ARD-Degeto-Reihe "Einspruch, Schatz!" mit "Tatort"-Star ChrisTine Urspruch in der Titelrolle. Den dritten Film "Überraschungsgäste" (Regie: Dirk Kummer) zeigt das Erste nun erstmals zur besten Sendezeit.

Eva Schatz (ChrisTine Urspruch) wird in den Wechseljahren von nächtlichen Hitzewallungen geplagt. Hinzukommt ihr eigenwilliger Vater Werner Schatz ( Jochen Busse ), der weiterhin "vorübergehend" bei ihr wohnt. "Du glaubst also, dein Vater hat verstanden, dass er bei dir ausziehen soll?", erkundigt sich Evas neuer Lebenspartner Hanno Bertram (Wolfram Grandezka) ungläubig, nachdem er Zeuge eines morgendlichen Vater-Tochter-Streits über veganen Brotaufstrich und den alltäglichen Einkauf wurde: "Dass das kein Dauerzustand wird, ist ihm hoffentlich klar", entgegnet Eva.

Die Anwältin hat ohnehin ganz andere Sorgen: Als Hanno sie zur Arbeit fährt, läuft ihm beinahe eine aufgewühlt wirkende Frau vors Auto. Uschi Förster (Steffi Kühnert) wurde unlängst aus der Psychiatrie entlassen. Nun muss die verwitwete Frau feststellen, dass ihr rechtlicher Betreuer Kai Wiese (Marc Ben Puch) ihr Haus verkauft hat. Informiert wurde sie im Vorfeld nicht. Wiese weiß sich zu verteidigen: "Die Diagnose der Ärzte sah ja nicht gut aus", erklärt er: "Keiner konnte sagen, wie lange Ihr Aufenthalt da dauert und ob Sie danach noch in eine andere Einrichtung kommen." Da Försters Konto zudem leer gewesen sei, habe das Gericht dem Verkauf zugestimmt, "um eventuell anfallende Kosten bezahlen zu können".

Damit die arme Frau nicht auf der Straße landet, steckt Wiese sie kurzerhand in eine Notunterkunft. Doch Eva Schatz, empathisch wie eh und je, lässt nicht locker. Als Anwältin setzt sie fortan alle zur Verfügung stehenden Hebel in Bewegung, damit Uschi Förster an das ihr zustehende Geld aus dem Hausverkauf kommt.