Henssler plötzlich bei "The Taste": Wechselt der Star-Koch von VOX zu SAT.1?

SAT.1 holt Steffen Henssler und Elif Oskan als neue Juroren für die 14. Staffel der Kochshow "The Taste". Doch der ist eigentlich bei VOX unterwegs.

Neue Staffel, neue Juroren: Steffen Henssler und Elif Oskan schließen sich erstmals der SAT.1-Kochshow "The Taste" an und werden gemeinsam mit Alexander Herrmann und Tim Raue die Gerichte der Nachwuchsköche bewerten. Das bedeutet allerdings auch: Alexander Kumptner und Frank Rosin werden in der 14. Staffel nicht mehr mit von der Partie sein. Ganz auf die beiden müssen die Fans aber dann doch nicht verzichten – dank einer für 2026 geplanten Spezial-Ausgabe.

"Ich bin jetzt Juror bei 'The Taste' – darauf freue ich mich riesig! Vor allem, weil ich mal nicht in der ersten Reihe stehe, sondern tatkräftig mein Team unterstütze, um den besten Geschmack zu finden. Natürlich treten wir an, um bei meiner 'The Taste' Premiere zu gewinnen!", erklärt Steffen Henssler voller Vorfreude zu seiner Teilnahme als Juror, die durchaus überraschend kommt. Schließlich ist der Koch seit vielen Jahren für VOX aktiv und hat dort mit "Grill den Henssler" seine eigene erfolgreiche Sendung. Wie eine VOX-Sprecherin auf Nachfrage von "DWDL.de" bekannt gibt, wird Steffen Henssler aber auch weiterhin für den Kölner Sender vor der Kamera stehen: "Steffen Hensslers TV-Heimat ist auch weiterhin VOX."

"The Taste": Zusätzliche Promi-Edition geplant Zusammen mit Henssler wird auch Elif Oskan der Jury der 14. "The Taste"-Staffel beitreten. "Kochen ist Emotion – und die muss man auf dem Löffel spüren. Es geht nicht nur um Technik, sondern um Leidenschaft, Mut und den perfekten Biss. Genau das macht 'The Taste' so besonders – und ich freue mich von Herzen darauf, all die wunderbaren Menschen kennenzulernen, die diese Leidenschaft teilen und sie als Jurorin auf dieser unglaublichen Reise zu unterstützen!", so die "Masterchef Schweiz"-Jurorin, die bereits mehrere Male bei "The Taste" zu Gast war.

Während Alexander Herrmann und Tim Raue die Jury weiterhin vervollständigen, fehlen Alexander Kumptner und Frank Rosin in der neuen Staffel. Die sind dafür zumindest bei einer für 2026 geplanten Promi-Edition am Start – auch hier gemeinsam mit Alexander Herrmann und Tim Raue. Dabei sollen talentierte Promi-Hobbyköche gegeneinander antreten.

Der Drehstart für die 14. Staffel von "The Taste" ist im Mai 2025, die Ausstrahlung ist für den Herbst geplant. Die Moderation der Show übernimmt – wie auch bei der Promi-Edition 2026 – wie üblich Angelina Kirsch.

