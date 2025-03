"Rettende Viren aus dem Slum": Darum ging's in der 3sat-Doku vom 20. März

Es ist eine beklemmende Vorstellung, dass ausgerechnet in ekelhaft anzusehendem, Bakterien-verseuchten Abwasserkanälen etwas Lebensnotwendiges gewonnen werden konnte. Doch die neue 3sat-Dokumentation "Rettende Viren aus dem Slum", die in Erstausstrahlung gezeigt wird, trägt den Hoffnungsschimmer sogar im Titel. Ausgangspunkt ist eine alarmierende Entwicklung: Pro Jahr sterben 1,3 Millionen Menschen, weil bei ihnen die marktüblichen Antibiotika nicht mehr wirken. Entsprechende Antibiotikaresistenzen sorgen auch in Deutschland für 10.000 Todesfälle pro Jahr. Und die Gesundheitsgefahr soll sich leider rund um den Globus stark verschärfen, warnt die WHO.