"UEFA Nations League: Italien – Deutschland": Alle Infos zum Viertelfinal-Showdown

Im Viertelfinale der UEFA Nations League trifft Deutschland in einem spannenden Duell auf den alten Rivalen Italien. Das Erste überträgt das Hinspiel live aus dem legendären San Siro in Mailand. Esther Sedlaczek moderiert mit Bastian Schweinsteiger als Experten.

Sportschau: UEFA Nations League: Italien – Deutschland Sport • 20.03.2025 • 20:15 Uhr

Ein bisschen interessanter als die Test- und Freundschaftsspiele von früher, aber eben doch nicht so aufregend wie etwa eine EM oder WM: 2018 als zusätzlicher Wettbewerb eingeführt, um dem Publikum noch mehr spannenden Fußball zu bieten, ruft die UEFA Nations League bei vielen Fans in Deutschland nach wie vor nur ein Schulterzucken hervor. Aber vielleicht kommt ja jetzt endlich mal richtige Turnierstimmung auf: Im Viertelfinale der diesjährigen Nations League trifft Deutschland auf Italien – ein altes Rivalen-Duell, bei dem es ja eigentlich immer "um was geht".

Deutschland qualifizierte sich als ungeschlagener Gruppenerster (vor den Niederlanden) für das Viertelfinale, Italien landete in der Gruppenphase auf Platz zwei (hinter Frankreich). Jetzt also Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel (ohne Auswärtstorregel). Das erste Aufeinandertreffen steigt im Mailänder San Siro, das Erste überträgt live aus einem der schönsten Fußballtempel Europas. Esther Sedlaczek moderiert mit Bastian Schweinsteiger als Experte an ihrer Seite, Tom Bartels kommentiert. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Erst Mailand, dann Dortmund Im Anschluss an das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Deutschland und Italien zeigt die ARD-"Sportschau" die weiteren Nations-League-Partien des Abends (unter anderem Niederlande gegen Spanien und Kroatien gegen Frankreich) in Zusammenfassungen. Nur wenige Tage später rollt der Ball dann gleich wieder, für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann diesmal im Privatfernsehen: RTL überträgt das Rückspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien am Sonntag, 23. März, live aus Dortmund (ab 20.15 Uhr).

Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Italien im Juni 2022 setzte sich übrigens die DFB-Elf durch: 5:2 für Deutschland (damals noch unter Bundestrainer Hansi Flick) in der Gruppenphase der Nations League. Falls es diesmal wieder ähnlich gut läuft für Neuer, Kimmich und Co., sollten Fans gleich den 4. und 5. Juni im Kalender markieren – dann startet das Final-Four-Turnier der diesjährigen UEFA Nations League. Das Erreichen des Halbfinals würde zugleich das bisher beste Ergebnis der deutschen Auswahl in dem noch relativ jungen Wettbewerb bedeuten (bestes Abschneiden bis dato: Platz 8, 2021).

