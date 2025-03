"Tierärztin Dr. Mertens: Bittere Wahrheit": Kritik zur neuen Folge mit Elisabeth Lanz

Das Comeback mit der achten Staffel entpuppte sich 2023 als quotenstarker Erfolg. Jetzt, zwei Jahre später, können sich die Fans auf die neunte Staffel freuen. Dr. Susanne Mertens kehrt als Chefveterinärin zurück in den Leipziger Zoo und arbeitet nebenbei als Dozentin an der Uni. "Die bittere Wahrheit" heißt die erste von 13 neuen Folgen, die wie immer dienstags zur Primetime im Ersten ausgestrahlt werden.

Noch ein Schicksalsschlag für Dr. Mertens?

Und was ist mit Alpaka-Farmer Mike (Matthias Komm)? Auch er ist in den neuen Folgen natürlich erneut dabei. Nachdem er Susanne nach dem Tod ihres Mannes Christoph und des gemeinsamen Babys in der vergangenen Staffel mit starker Schulter zur Seite gestanden hatte, sind die beiden mittlerweile ein Paar. Allerdings wird das junge Liebesglück bereits in der Auftaktfolge der neuen Staffel von einer niederschmetternden Diagnose getrübt. Droht ein weiterer Schicksalsschlag für die sympathische Tierärztin?