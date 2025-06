Wegen Terroranschlägen:"ZDF-Fernsehgarten" nimmt Änderungen vor

Für das Wohl der Besucher: Ab sofort tritt im „ZDF-Fernsehgarten“ eine neue Regelung in Kraft. Den Hintergrund erklärte der bekannte TV-Koch Armin Roßmeier in der ersten Sendung der neuen Staffel.

Die brutalen Anschläge der letzten Jahre haben viele Menschen verunsichert. Die Sorge um das Wohl der Zuschauer vor Ort treibt natürlich auch die Verantwortlichen um. Aufmerksam verfolgen sie die aktuelle Entwicklung im Bereich der inneren Sicherheit und kamen gemeinsam zu dem Schluss, eine neue Sicherheitsvorkehrung in den Ablauf des „ZDF-Fernsehgartens“ zu integrieren.

Sonntag, 04. Mai 2025, 12 Uhr: Im ZDF-Sendezentrum fällt am Mainzer Lerchenberg der Startschuss für die Jubiläumsstaffel des „ZDF-Fernsehgartens“. Eine gut gelaunte und vor Freude strahlende Andrea „Kiwi“ Kiewel (59) hieß die Zuschauer willkommen. Das Format, die Musik, die Moderatorin – alles war wieder so, wie es die „Fernsehgarten“-Fans kennen und lieben. Tatsächlich jedoch gibt es ab sofort eine Veränderung – und von dieser wusste selbst „Kiwi“ zum damaligen Zeitpunkt noch nichts.

Nach dem Auftritt von Ballermann-Liebling Lorenz Büffel (45) wurde es Zeit für die kulinarischen Genüsse und deren Zubereitung. Für diese ist nur einer zuständig: TV-Koch Armin Roßmeier (76). „Er gehört schon von der allerersten Sendung an, also 1986, zum Fernsehgarten dazu“, begrüßte „Kiwi“ ihn herzlich zur von ihr genannten „Silberhochzeit“, da schließlich beide ihre Jubiläumsstaffel feiern. Auf dem Speiseplan des Franken standen asiatische Frühlingsrollen – eine Köstlichkeit, die sich, wie von Armin vorgeführt, auch zu Hause mit nur wenigen Handgriffen zaubern lässt.

Wegen Terror: Armin Roßmeier verkündet neue „ZDF-Fernsehgarten“-Regelung

„So, wenn ich jetzt wüsste, wo mein Messer wieder ist“, sagte Armin, als er seine Kreation in mundgerechte Stücke schneiden wollte. Während seiner Suche erklärte er: „Du weißt ja, aus Sicherheitsgründen legen wir die Messer nicht mehr vor.“ Verwundert fragte Andrea 'Kiwi' Kiewel ihn daraufhin: „Warum?“ Sie wusste offensichtlich von nichts. Der TV-Koch verriet: „Na ja, ich muss darüber nicht reden. Weihnachtsmärkte und so, du kennst dich aus.“ Seine Anspielung galt den schrecklichen Terroranschlägen – ob mit Messer oder Auto – in der jüngsten Vergangenheit. Für die Open-Air-Veranstaltung gilt ab sofort die Regel, dass die von Roßmeier zum Zubereiten seiner Gerichte benötigten Messer nicht mehr offen auf dem Tisch platziert werden dürfen. Zur Sicherheit werden diese stattdessen vom Team hinter den Kulissen gelagert und nur bei Bedarf hervorgeholt. „Es ist traurig, aber es ist so“, bemerkte Roßmeier voller Bedauern.