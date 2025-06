"Schlagerboom Open Air 2025": Gäste und das Vorhaben von Florian Silbereisen!

Es ist der Höhepunkt des Schlagersommers – und das am längsten Tag des Jahres: Mit dem Show-Klassiker "Schlagerboom Open Air 2025 – Die Berge leuchten!" meldet sich Florian Silbereisen zurück – nach 161 Tagen persönlicher TV-Abstinenz von deutschen und österreichischen Sendern. Für das große Fest in der Tiroler Bergsteiger- und Wintersport-Topdestination Kitzbühel trommelt er die Größen der unterhaltenden Branche zusammen. Da werden nicht nur die Alpen glühen, und das Tiroler Stadion, in dem das Freiluft-Musikspektakel zelebriert wird, verwandelt sich in einen magischen Mittsommer-Ort, mit einem Chor aus tausenden Mitsing-Kehlen.