Neue Filme, neue Serien: Das macht "Die Sopranos"-Star Lorraine Bracco heute

Bei Lorraine Bracco fällt vielen Serien-Fans direkt auch ein zweiter Name ein: Jennifer Melfi. Die Rolle der Psychiaterin in der Kult-Serie "Die Sopranos" machte die Schauspielerin zum Star. Von 1999 bis 2007 spielte sie darin die Ärztin des Mafiabosses Tony Soprano (James Gandolfini, ✝2013), die ihm dabei helfen sollte, seine Panikattacke zu besiegen.

Dabei war Bracco anfangs für eine ganz andere Rolle vorgesehen: Während des Castings für "Die Sopranos" sollte die US-Schauspielerin eigentlich für die Rolle von Tony Sopranos Ehefrau Carmela vorsprechen. Doch Bracco sah in der hoch-gebildeten Psychiaterin Jennifer Melfi eine größere Herausforderung und überzeugte den Produzenten David Chase schließlich, ihr die Rolle zu überlassen. Offenbar die richtige Entscheidung: Ihre Leistung brachte Bracco mehrere Emmy- und Golden-Globe-Nominierungen ein.

"Monster Summer": Lorraine Bracco als mysteriöse Miss Halverson Ihren großen Durchbruch feierte Lorraine Bracco allerdings einige Jahre zuvor: 1990 war sie in Martin Scorseses "GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia" als Karen Hill zu sehen. Mit ihrer Leistung in dem Mafia-Epos verdiente sie sich sowohl eine Oscar- als auch eine Golden-Globe-Nominierung als beste Nebendarstellerin.

Nun ist sie mit "Monster Summer" (deutscher Kinostart 19. Juni) erneut auf der großen Leinwand zu sehen. Das Mystery-Abenteuer kreist um den auf der Insel Martha's Vineyard lebenden Noah (Mason Thames), dessen bester Freund spurlos verschwindet. Noah und seine Freunde gehen der Sache auf die Spur. Die Jugendlichen glauben, dass ein übernatürliches Wesen auf der Insel Jagd auf Kinder macht. Ihr Verdacht erhärtet sich, als die mysteriöse Miss Halverson (Bracco) auftaucht.

Zudem ist Bracco im neuen Netflix-Film "Nonna" zu sehen. Im Gegensatz zu ihren sonst eher düsteren Rollen spielt sie hier in einer Komödie mit. Für die erfahrene Schauspielerin eine neue Herausforderung, wie sie im Interview mit "Next Avenue" erklärte: "Obwohl ich seit vielen Jahren schauspielere, habe ich immer Dramen und nie Komödien gemacht." Sie sei "nervös und unsicher" gewesen, freute sich aber darauf, "etwas Neues auszuprobieren".

Lorraine Bracco arbeitete als Model in Frankreich Lorraine Bracco wurde am 2. Oktober 1954 in Brooklyn in New York City geboren. Ihre Mutter Eileen Bracco war Engländerin mit französischen Wurzeln, ihr Vater Salvatore S, Bracco stammt aus Italien. Lorraine hat eine Schwester, Elizabeth Bracco, die ebenfalls Schauspielerin ist, und einen Bruder, Salvatore Jr. Bracco.

Mit zwanzig Jahren zog Bracco nach Frankreich, um als Model zu arbeiten. Dort sammelte sie auch ihre ersten schauspielerischen Erfahrungen in mehreren französischen Filmen. Es folgten weitere Rollen, etwa in der Tragikomödie "Camorra" (1985) von Lina Wertmüller. Den großen Durchbruch brachte ihr aber erst ihre Rolle in Scorseses Meisterwerk "GoodFellas".

Es folgten Rollen in Filmen wie "Der Mann im Hintergrund" (1987), "Switch – Die Frau im Manne" (1991), "Medicine Man – Die letzten Tage von Eden" (1992), "Flug ins Abenteuer" (1992) und "Jim Carroll – In den Straßen von New York" (1995).

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.