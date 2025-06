Playboy, neue Liebe, Hochzeitspläne: Mariella Ahrens startet voll durch

Mariella Ahrens hat im Moment kein Problem mit mangelnder TV-Präsenz. Das war nicht immer der Fall. So ist sie der Auffassung, dass die Teilnahme an der ersten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ihrer Karriere geschadet habe: „Schauspielerisch hat es mir aber ein ziemliches Bein gestellt, weil ich plötzlich in die Klatsch-und-Tratsch-Schublade gesteckt und nicht mehr ernst genommen wurde.“ Seit 2024 ist die Schauspielerin als Elinor Kaltenbach wieder Teil der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, in der sie bereits 1995 zu sehen war. Als Vorteil empfindet sie ihr attraktives Äußeres übrigens nicht – im Gegenteil. So erklärte sie schon vor mehreren Jahren: „Mein Aussehen ist oft ein Nachteil für meinen Job. (…) Manchmal wünschte ich, ich sähe anders aus.“ Aber auch fernab der Kamera und abseits der Theaterbühne hat Mariella viel zu tun. Sie ist auch als Coach, Dozentin sowie Moderatorin tätig.