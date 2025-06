"Hass hat Hausverbot": RTLZWEI setzt Kampagne gegen Hass im Netz mit Sylvie Meis und Arabella Kiesbauer fort

Online ist die Kampagne seit Montag, 16. Juni. Bereits 2021 hatte sich der Privatsender in einer ähnlichen Kampagne engagiert. Damals schloss er sich der Initiative "Konsequent gegen Hass" an. In deren Rahmen können durch ein Online-Formular Hasskommentare direkt an die Bayerische Justiz übermittelt werden. Ins Leben gerufen wurde die Kampagne nämlich von der Bayerischen Landesmedienanstalt und dem Bayerischen Justizministerium.