"Wenn die Musi spielt": Infos zum Volksmusik- und Schlager-Open-Air live beim MDR

Der Sommer ist die Jahreszeit der großen Schlager-Open-Airs: Bei der Live-Sendung "Wenn die Musi spielt", die in diesem Jahr zum 30. Mal über die Bühne geht, begrüßen Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel und ihr österreichischer Kollege Marco Ventre zahlreiche Stars in den Kärntner Nockbergen. Nach MDR-Angaben ist es das "größte und erfolgreichste Volksmusik- und Schlager-Open-Air" überhaupt. Gäste sind diesmal unter anderem Simone, Hansi Hinterseer, Andy Borg, Die Nockis, die Amigos, Anna-Carina Woitschack, Marc Pircher sowie die Südsteirer. Und die Alpenrebellen feiern zum Jubiläum ein Comeback in Originalbesetzung.