Jochen Bendel deckt Diebstahl auf: "Installiert eine Videokamera!"

Erst war sein Paket da, kurz darauf ließ es ein vermeintlicher Paketbote mitgehen: Via Instagram hielt TV-Moderator Jochen Bendel seine Fans bei der Ermittlung einer Paket-Betrügerei auf dem Laufenden. Letztlich deckte Bendel eine Betrugsmasche auf – seiner Überwachungskamera sei Dank.

"Wir sind kackendreist vom DPD-Fahrer beklaut worden": Die Aufnahme seiner Überwachungskamera versetzte Jochen Bendel erst in Erstaunen – und ließ ihn dann wüten. "Ich fordere jetzt DPD offiziell auf, sich mit mir in Verbindung zu setzen, weil ich dieses Material sonst veröffentlichen werde", drohte er bei Instagram. Die Clips zeigten offenbar einen Paketzusteller, der ein T-Shirt des Paketzustellverdienstes trug. Der Haken an der Sache: Der Mann brachte nicht etwa ein Paket zur Tür, sondern täuschte dies nur vor – und nahm stattdessen Bendels Lieferung mit.

Der telefonische Kundenservice von DPD interessierte die Klage des TV-Stars jedoch nur wenig. "Da anrufen und nachfragen, das bringt nix. Da sagen die: 'Nö, wissen wir nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, hab ich nicht gesehen", ärgerte sich Jochen Bendel via Instagram. Erst als er seinem Ärger öffentlich machte, kam Bewegung in die Sache.

Jochen Bendel lässt es sich nicht gefallen Und Bendels Instagram-Follower waren dank einiger Updates in der Story immer auf dem aktuellsten Stand. Ein schriftliches Update der DPD drückte Bedauern über den Vorfall aus und vernetzte den 57-Jährigen mit dem Pressesprecher des Unternehmens. Nach der Unterredung – samt Sichtung der Videoaufnahmen – habe dieser laut Bendel "genauso geschockt wie ich" auf den Vorfall reagiert.

Doch bei all dem unnötigen Ärger hatte der Moderator am Freitag dann doch auch etwas Positives zu berichten: "Die haben den Typen, die haben meine Sachen gefunden. Sie werden ihn dafür haftbar machen und strafrechtlich verfolgen." Zudem werde er selbst Maßnahmen ergreifen, wie er ankündigte: "Ich habe mir euren Rat zu Herzen genommen und Anzeige erstattet."

Bestohlener TV-Moderator ist überzeugt: "Schützt euer Eigentum!" Doch damit nicht genug. Jochen Bendel setzte noch einen drauf: "Der Oberhammer ist, dass man vermutet, dass hinter dieser Geschichte, so wie das bei mir abgegangen ist, ein Trickbetrug liegt." Offenbar hatte der Fake-Bote seine Masche bereits öfter durchgezogen, indem er Kurierfahrern folgte. "Also meiner hat den Amazon-Boten verfolgt", erklärte Bendel in einer weiteren Story. Kurz nachdem der echte Bote seine Lieferung ablege, bewege sich der Betrüger samt Fake-Päckchen zur Tür. Doch statt dieses vor Ort zu lassen, nehme er es wieder mit – und das zuvor abgelegte Paket gleich mit.

"Wenn sie Glück haben, sind da coole Sachen dabei, wenn nicht, dann – so wie bei mir – Hundefutter", informierte Bendel bei Instagram. Zudem wandte er sich mit einem Rat direkt an seine Fans: "Schützt euer Eigentum, installiert 'ne Videokamera an der Tür so wie ich oder legt einen Ablageplatz fest, der sicher ist. Hinterm Haus oder bei Nachbarn."

